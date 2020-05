Sorpreso dalla polizia mentre si sbarazzava della droga: indagato

La polizia ha sequestrato di 5 involucri di eroina e denunciato un cittadino tunisino di 40 anni.

Lo spacciatore è stato intercettato, nei giorni scorsi, da un equipaggio delle Volanti in via Basso Acquar, nei pressi dell’area carburante “Constantin”. Gli agenti, che stavano pattugliando la zona, hanno deciso di sottoporre a controllo l’uomo dopo aver visto che, notata l’auto della Polizia, lo stesso estraeva dalla tasca alcuni oggetti di forma sferica per poi lasciarli cadere a terra. Si trattava di 5 involucri termosaldati contenenti 11,52 grammi di eroina.

Sottoposti a sequestro, oltre alla droga, anche i 110 euro che il pusher portava con sé, con tutta probabilità ricavati dall’attività di spaccio.

Il cittadino tunisino, oltre ad essere stato denunciato per le responsabilità penali rilevate a suo carico, è stato segnalato al competente Ufficio Immigrazione della Questura, in quanto non in regola con la normativa che disciplina il soggiorno degli stranieri sul Territorio dello Stato italiano.