Incidente stradale mortale sulla "A.22"

Nel primo pomeriggio del 25 Febbraio alle 16.30 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bardolino, sono intervenuti in "A.22" per un incidente stradale. L'impatto è accaduto al Km 185 nord nel territorio di Ala Avio.

Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere violentemente contro un mezzo pesante parcheggiato in piazzola di sosta.



Gli operatori, tempestivamente, giunti sul posto con due mezzi e sette unità, hanno lavorato per sollevare il mezzo pesante e estrarre il corpo che risultava incastrato tra le lamiere. La vittima è un 53enne di Lazise



Durante tutte le operazioni di soccorso l'autostrada in direzione Nord è rimasta chiusa al traffico ed è stata riaperta alle 17.45 circa.



Sul posto Polizia Autostradale oltre ad ausiliari della viabilità "A.22", personale sanitario ed elicottero del SUEM giunto da Trento.