Truffe: i consigli della questura di Verona

Due truffe nell’arco di un’ora, entrambe perpetrate, nei giorni scorsi, nei confronti di donne anziane, commesse mediante la tipica scusa della fuga di gas. A subire danno economico solo una delle due, fortunatamente.

La donna ha testimoniato di aver sentito suonare il campanello di casa e di aver fatto entrare un uomo che, con fare molto gentile, affermava di dover controllare l’abitazione a causa di alcune perdite di gas provenienti dagli appartamenti di quel condominio.

La signora, spaventata dal pericolo prospettatole, ha seguito ogni direttiva impartita da quel “tecnico”, che “tecnico” non era, tra cui quella di raccogliere tutti i gioielli all'interno del frigorifero per evitare che, a contatto con il gas, questi subissero danni. È stato proprio con tale scusa che il malvivente è riuscito a raggruppare in unico luogo i beni di valore per poi, con l’aiuto di un complice, che si spacciava per un agente della Polizia Municipale, appropriarsene.



La Questura di Verona, che ha avviato le indagini per catturare i malfattori, ribadisce ai cittadini di diffidare da falsi operai, tecnici o dipendenti dell'Inps, finti poliziotti, avvocati o sedicenti medici di inesistenti organizzazioni umanitarie.

I consigli sono sempre gli stessi:

• non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità;

• quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate;

• durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall'ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre. Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.



A impiegati di banca o di uffici postali: prestare attenzione nel caso in cui si presenti un anziano che fa una richiesta anomala o spropositata di denaro contante: perdete un minuto per parlare con lui. Collaborate anche voi, spiegando che all'esterno di banche e degli uffici postali nessun impiegato effettua controlli. Per ogni minimo dubbio esortateli a contattarvi.



Infine, la Questura di Verona invita figli, nipoti, parenti e vicini di casa di persone anziane a non lasciarle sole! Anche se non abitano con voi, fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidiani.

Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà sentire meno abbandonati. Esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio se alla loro porta bussano degli sconosciuti. La vostra presenza li renderà più sicuri.



Segnalate al 113 o al numero unico di emergenza 112 ogni circostanza anomala o sospetta.



L’invito è sempre quello di segnalare ogni episodio, in modo da smascherare i truffatori e far sapere a tutti come avviene ogni tentativo di truffa.