Polfer: controlli straordinari alla Stazione di San Bonifacio

L’identificazione di 78 persone, di cui 4 con precedenti penali, i controlli su tutti i treni in transito e quelli rivolti alle autovetture in sosta, sono il risultato del servizio straordinario di prevenzione e contrasto all’illegalità

pianificato ed attuato nella giornata di ieri dalla task force di poliziotti del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Verona alla Stazione Ferroviaria di San Bonifacio, da tempo oggetto di particolare e assidua attenzione.

Durante il servizio di vigilanza sono stati impiegati poliziotti in divisa ed in borghese, con il supporto di un’unità Cinofila del Reparto di Bologna, specializzata nella ricerca di sostanza stupefacente.

Un giovane, fiutato da un cane, è stato segnalato all’Autorità amministrativa oltre ad essere stato sanzionato, in quanto trovato in possesso di una piccola quantità di marjuana.

Nell’area in questione proseguiranno nelle prossime settimane ulteriori servizi dello stesso tipo.