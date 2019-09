Prende l'auto del padre e con l'amico senza patente danneggia auto in sosta

Una bravata che è costata decisamente cara a due ragazzi srilankesi.

Domenica pomeriggio, un 14enne, giunto con la famiglia in città, ha sottratto al padre le chiavi dell'auto, una BMW parcheggiata in Regaste Redentore, ed assieme ad un amico connazionale ventunenne ha preso la macchina.

Proprio quest’ultimo si è messo alla guida dell’auto, nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Dopo esser passato davanti al Teatro Romano, dapprima ha colpito un bus di Atv a San Giorgio, nei pressi della chiesa di Santo Stefano, ed in seguito, in via breccia San Giorgio, ha causato il danneggiamento di due veicoli in sosta.

Anziché fermarsi, il giovane è fuggito con l’auto. Arrivato all'incrocio tra via Breccia San Giorgio e via Nievo, ha svoltato a destra in direzione Torricelle per fermarsi poco dopo in via Mentana con la parte anteriore dell’auto danneggiata. Proprio qui è stata trovata con i due ragazzi all’interno da una volante della Questura.



L’auto, come confermato agli agenti dagli interessati, è stata presa senza il consenso del proprietario.



L'automobilista 21enne è stato sottoposto a pre-test etilometrico tramite alcoblow con esito negativo. A suo carico le sanzioni per due omessi controlli del veicolo (una violazione per ogni incidente cagionato), per fuga dopo incidente con solo danni a cose senza revisione del veicolo (due per ogni incidente cagionato) e per guida senza patente, per un totale di 5.800 euro di sanzioni amministrative.