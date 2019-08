Scontro tra moto e autocarro: morto il centauro

Gravissimo incidente poco dopo le 13 di ieri sulla strada regionale 62, tra lo svincolo della tangenziale Sud e il casello di Verona Nord.

Lo scontro è avvenuto tra una moto Yamaha 600, che ha tamponato un autocarro fermo in coda.



Il conducente, un 26enne residente nel bresciano, è deceduto sul posto, mentre la fidanzata che era in sella alla moto è ricoverata all’ospedale di Borgo Trento in condizioni non gravi.



I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro dal Nucleo Infortunistica della Polizia locale e messi a disposizione del Pubblico Ministero di turno Maria Beatrice Zanotti.



Si tratta dell'undicesimo sinistro nel capoluogo, in netto aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Molti i disagi alla viabilità con lunghe code, anche in direzione Villafranca.

La tangenziale è stata riaperta alle 15.30 dopo l’intervento di Agec, dei carri attrezzi e di Veneto strade per la pulizia dell'area.