In fiamme tre roulottes: perdono la vita 2 cani

Poco dopo le 14.30 del 6 Luglio, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenute in centro città, per l'incendio di tre roulottes e un furgone parcheggiati in un campo di circa 1000 mq.

Dopo aver abbassato la temperatura per scongiurare l'esplosione di due bombole di gpl presenti, gli operatori accorsi sul posto hanno spento il resto delle sostanze combustibili, legno e sterpi e arrestato l'avanzamento di un fronte di fuoco che stava per coinvolgere una ulteriore struttura nell'appezzamento limitrofo.



Purtroppo durante le verifiche finali sono stati ritrovati morti carbonizzati due dei tre cani del custode del terreno, sopraffatti da fumo e calore; il terzo cane è incolume.



L'intervento è durato più di tree ore ed ha impegnato sette unità dei Vigili del Fuoco.



Sul posto la Polizia di Stato per indagini di competenza.