Maxi blitz a Golosine e Santa Lucia: carabinieri nei locali etnici dell'ex centrale del latte

Maxi blitz ieri a Santa Lucia e Golosine, nel corso del quale sono stati controllati diversi esercizi commerciali etnici, il parco di largo Perlar e l’ex centrale del latte di via Francia, in disuso.

Polizia locale e Carabinieri hanno setacciato i quartieri, strada per strada. Sotto la lente d’ingrandimento in via Golosine il negozio etnico al civico 67-69 e la sala slot Admiral, così come due kebab, uno all’angolo di via Murari Bra e uno in via Mantovana. Punto di partenza dell’operazione è stata l’ex centrale del latte in Zai, immobile abbandonato dove erano state segnalate presenze abusive e spaccio di droga. Durante il sopralluogo nella struttura, sono stati avviati accertamenti sui mezzi abbandonati ritrovati all’interno. La proprietà, quanto prima, dovrà procedere al ripristino igienico-sanitario dell’area.



Una persona è stata posta in stato d’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, domani il processo per direttissima. Mentre sono in corso le verifiche sulla regolarità amministrativa del personale dipendente. Sequestrati, invece, 102 pacchetti di sigarette rinvenuti nel negozio etnico di via Golosine.



L’operazione congiunta rientra nel programma di presidio capillare del territorio deciso dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Interventi che vanno ad aggiungersi ai controlli voluti dall’Amministrazione comunale, contro il degrado e la delinquenza, per garantire la vivibilità dei quartieri e la sicurezza dei cittadini. Insieme al capitano dei Carabinieri Stefano Caneschi, i militari del comando provinciale di Verona, gli uomini del Nas, l’unità cinofila di Padova e il comandante della Polizia locale Luigi Altamura, con 11 agenti. Erano presenti anche il sindaco Federico Sboarina, l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e il presidente della commissione Sicurezza Roberto Simeoni.



“Un quartiere dopo l’altro porteremo avanti verifiche e controlli a tappeto finalizzati ad incrementare la percezione della sicurezza tra i cittadini e a scoraggiare comportamenti illeciti”. Ha assicurato il sindaco Sboarina, spiegando che “non ci fermeremo alle verifiche ordinarie e agli sgomberi nelle aree sensibili o abbandonate, ma attraverso blitz come quelli di oggi, o come quello fatto l’anno scorso a Veronetta, continueremo a tenere sotto controllo soprattutto i negozi e locali etnici, dove spesso sono presenti soggetti che disturbano i residenti e la vivibilità dei quartieri. In questa zona ne stiamo monitorando ben cinque, per alcuni dei quali sono già scattate riduzioni di orario e chiusure”.