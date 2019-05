Tenta di rubare pistola a poliziotto dopo essere stato trovato in possesso di droga

L’uomo, che dovrà rispondere di Resistenza a Pubblico Ufficiale e di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dalla Polizia, intorno alle 20.30 di ieri, in via Cantarane.

Gli operatori, impegnati nel servizio di controllo del territorio nella zona di Veronetta, transitando in direzione di Porta Vescovo da via XX settembre, hanno notato immediatamente lo straniero insieme ad altre 3 persone, due delle quali già conosciute alle Forze dell'ordine.

È stato durante le fasi del controllo che K.F., dichiaratamente sprovvisto di documenti, ha iniziato a correre in direzione di via Mazza. Durante l’inseguimento, gli agenti hanno notato lo straniero mentre gettava a terra un telefono cellulare e 4 involucri di cellophane, in seguito risultati contenere circa 7 grammi di eroina. Dopo essere stato fermato, l’uomo ha cercato di sottrarsi nuovamente alla presa degli agenti, tentando di estrarre la pistola dalla fondina di uno dei poliziotti. Definitivamente bloccato dopo pochi, concitati, istanti, K.F. è finito in manette ed è stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia.

L'uomo, già condannato nel 2007 dal Tribunale di Lecce per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e nel 2008 dal Tribunale diV erona per resistenza a P.U. e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto, su disposizione del Pubblico Ministero, nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Stamane, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha condannato K.F a 8 mesi di reclusione.