Urta scooterista e fugge: ricercato automobilista

Un automobilista ha urtato ieri uno scooterista di Poste Italiane, facendolo cadere e fuggendo poi senza prestare soccorso.

Ora è ricercato dalla Polizia municipale. L' incidente è avvenuto alle 12.30 in corso Milano, all'altezza di via Molise.



Da una prima ricostruzione del Nucleo Infortunistica, sembra che i veicoli fossero entrambi diretti verso il centro, quando l'auto, che stava leggermente zigzagando, ha urtato lo scooter facendolo cadere a terra.



Gli agenti hanno acquisito le immagini di tre impianti di videosorveglianza, due comunali ed una montata a bordo di un taxi, ma dai filmati non è stato possibile risalire al numero di targa.



L'auto potrebbe essere una station wagon di colore blu scuro. Nel sinistro potrebbe essere rimasta coinvolta anche una Smart.



La Polizia municipale invita i cittadini in possesso di informazioni utili a mettersi in contatto con la centrale operativa (045 807 8411) oppure con il nucleo infortunistica stradale (infortunistica(at)comune.verona.it).