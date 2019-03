Carica e punta la pistola contro un ragazzo di 11 anni

I carabinieri stanno risalendo all’identità di un conducente, che ha aggredito l’adolescente

Sembra destinato a chiudersi in fretta il cerchio attorno al conducente del veicolo che giovedì mattina ha scatenato un vero e proprio Far West a San Martino Buon Albergo, con tanto di pistola estratta e «scarrellata» di fronte a un gruppetto di ragazzini terrorizzati.

I carabinieri della stazione locale stanno lavorando senza sosta per risalire alla sua identità grazie alle testimonianze delle giovani vittime che hanno indicato modello e (parziale) numero di targa del veicolo. L’allarme è scattato verso le 13.20, all’uscita di scuola quando un uomo ha estratto una pistola puntandola contro un ragazzino di 11 anni, in strada.

Il motivo? Uno dei giovani aveva percorso contromano la ciclabile per raggiungere un amico rimasto un po’ indietro. Una manovra che aveva mandato su tutte le furie l’automobilista. Dopo aver inchiodato era sceso dall’abitacolo e aveva «disarcionato» il ragazzino spingendolo a terra. A quel punto, gli amici sono intervenuti in sua difesa. Ma l’adulto, invece di risalire e partire scusandosi, ha preso una pistola dal cruscotto e ha caricato i colpi. Un bossolo rimasto sull’asfalto e poi sequestrato dai militari, chiamati da una residente. La donna ha notato i ragazzini in strada e credeva che stessero litigando tra di loro. Poi, appena ha raggiunto il gruppetto, ha realizzato che cosa fosse accaduto e ha chiamato i carabinieri. Ora è caccia all’uomo. (Correire.it)