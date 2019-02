Vigili del fuoco: salvato un cane finito in un canale

Nella tarda mattinata del 24 Febbraio, i Vigili del fuoco del Comando provinciale, sono intervenuti a Bussolengo per soccorrere un cane in difficoltà.

Scappato dal proprio giardino ha gironzolato nei dintorni della sua casa andando poi a finire in un canale, da dove non riusciva più a risalire, in questo periodo fortunatamente privo di acqua.



Durante i suoi tentativi di risalire le sponde ha attirato l'attenzione di un passante, che ha dato l'allarme chiamando i Vigili del fuoco.



Gli operatori giunti sul posto sono scesi nell'alveo asciutto per portare in salvo l'animale: dopo un primo periodo di titubanza, il miglior amico dell'uomo si è lasciato avvicinare da un Vigile che l'ha coccolato e convito a ritornare al sicuro.



E' stato il cane stesso ad indicare la strada di casa di casa ai soccorritori che, successivamente, lo hanno riconsegnato ai legittimi proprietari.