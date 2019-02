Veronese ubriaco aggredisce la Polizia: arrestato

La scorsa notte, i poliziotti delle Volanti della Questura scaligera hanno tratto in arresto un veronese resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle 2.00, durante la consueta attività di pattugliamento, in Via Mameli, la Volante di zona intercettava un’Audi A3 sfrecciare ad altissima velocità, incurante del semaforo rosso.

Dopo l’inversione di marcia, in Via Ca’ di Cozzi, direzione Via Preare, la Volante riusciva a raggiungere la macchina, che, nonostante l’intimazione dell’alt con i dispositivi luminosi e sonori accesi, accelerava ulteriormente raggiungendo anche dei picchi di 180 km/h nel centro abitato di Parona. Dopo un lungo inseguimento, con diversi semafori rossi e contromano effettuati, l’autovettura veniva definitivamente bloccata in Via Nassar.

A bordo della stessa veniva identificato G.E., che, palesemente ubriaco, anche fuori dall’abitacolo, cercava di sottrarsi al controllo scagliandosi contro gli agenti intervenuti.

Il fermato è un veronese del 77’, residente in Provincia e con a carico già precedenti penali per guida in stato d’ebbrezza risalenti al 2003 e al 2006.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e contestualmente denunciato per guida in stato d’ebbrezza, veniva accompagnato in Questura per gli atti di rito in attesa della direttissima.

Stamattina il Giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha rinviato l’udienza a Luglio.