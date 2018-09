GdF: al via il Corso di formazione per la qualifica di Capo Squadra

Il 24 Settembre, presso il comando dei Vigili del Fuoco, è iniziato il Corso di formazione per neo Capi Squadra.

Il Comandante, V. Lotito ed il Vice Comandante, G. Pasquato hanno voluto porgere il loro benvenuto ai partecipanti al Corso.



La Sede didattica, scelta per il Veneto e Friuli Venezia Giulia, ospiterà ben 47 unità provenienti dai Comandi di Padova/9, Belluno/2, Rovigo/5, Venezia/12, Verona/4, Gorizia/1, Pordenone/2, Trieste/6 e Udine/2; con l’intento di rendere meno onerosi per l’Amministrazione i costi di gestione del corso, sono stati garantiti in Sede centrale e per tutta la durata del percorso formativo gli alloggi ai discenti.



L’apertura del Corso, con lezione sull’ordinamento del Corpo Nazionale, è spettata al Vice Comandante di Venezia, M. Barboni; saranno presenti nelle varie lezioni (di otto ore al giorno dal lunedì al giovedì e di quattro ore il venerdì) spalmate in cinque settimane consecutive, i vari Funzionari del Veneto.