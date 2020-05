Mascherine solidali: ricavato a favore di progetto legato al coronavirus

In tessuto protettivo lavabile di colore bianco o blu, con il simbolo del Comune di Verona riportato su un lato. Si presentano così le 1.500 mascherine solidali già disponibili in sei punti vendita della città.

Il ricavato della vendita sarà totalmente devoluto dal Comune di Verona ad un’iniziativa o progetto solidale legato all'emergenza coronavirus, che verrà annunciato in seguito anche in base alla somma raccolta.



La produzione delle mascherine è stata finanziata dal dottor Cassago, sostenitore del progetto.

A fronte di una donazione, devoluta interamente in beneficenza, le mascherine si potranno ritirare in tabaccheria-edicola Franchetto, in via Lucania 2; pizzeria da Robi, in via Leonardo Da Vinci 14°; trattoria Dal Gal, via don Gregorio Segala 39; osteria al Borgo, in via Longhena 29/D; bar Montecchi, in via del Pontiere 29; farmacia Padovani, in via Mameli 39. Tutte le mascherine, lavabili e riutilizzabili, sono realizzate per uomo, donna e bambino, con tessuti filtranti e protettivi per uso civile.



Uso mascherine in Veneto

E' entrata in vigore l'ordinanza regionale, che disciplina anche l'uso delle mascherine. Per chiunque si rechi fuori dall’abitazione, come da ordinanza regionale del 17 Maggio, è obbligatorio l’uso di mascherina e l’igienizzazione delle mani, nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e, in caso di attività sportiva, di due metri.



Sono esentati dall’uso: i bambini con meno di sei anni; i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; i soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico.

Inoltre, la mascherina non è obbligatoria in caso di attività motoria e sportiva effettuata in un luogo isolato o nella fase di attività intensa; alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea.