Coronavirus: firmato protocollo per ospitare a San Fidenzio persone positive senza dimora

E' stato firmato questa mattina il protocollo tra Comune, Prefettura, Ulss 9 Scaligera e Diocesi di Verona per accogliere le persone positive al Coronavirus sprovviste di una casa dove rimanere in quarantena.

Nella struttura di San Fidenzio, in località Novaglie, potranno quindi trovare ospitalità persone prive di dimore autonome, che devono osservare le misure della quarantena obbligatoria in quanto positive asintomatiche al virus COVID-19, o dell’isolamento fiduciario perché entrate in contatto diretto con soggetti contagiati. Persone senza fissa dimora, ma anche anziani che vivono soli, senza alcun riferimento familiare e per i quali a San Fidenzio sono invece garantite cure e assistenza adeguate. Una soluzione anche per i detenuti che escono dal carcere, come già avvenuto con i primi due ospitati nei giorni scorsi.



L'accordo, valido fino al termine dello stato di emergenza, individua i soggetti attuatori e i rispettivi interventi.

Il Comune, attraverso i Servizi sociali, provvede alla fornitura dei pasti, alla pulizia e sanificazione dei locali della struttura; la Diocesi mette a disposizione gratuitamente la 'Casa di Spiritualità San Fidenzio', attrezzata con 40 posti letto e ritenuta idonea per assolvere alla funzione richiesta; l’Ulss9 effettua i controlli sanitari, garantisce il trasporto in sicurezza degli ospiti ai fini dell’inserimento nella struttura e si impegna a individuare altra idonea collocazione del beneficiario in caso di sviluppo di sintomatologia durante il periodo di ospitalità; la Prefettura garantisce il coordinamento dell’attività di ospitalità.



Il documento è stato firmato ieri dal sindaco Federico Sboarina, insieme all'assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco, dal Prefetto Donato Giovanni Cafagna, dal direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi e da mons. Cristiano Falchetto in rappresentanza della Diocesi Veronese.



“Ancora una volta, attraverso la collaborazione delle istituzioni, riusciamo a dare una risposta concreta a situazioni di particolare disagio e marginalità, rese ancora più complicate dall'emergenza sanitaria ”, ha detto il sindaco .



“Questo protocollo è una soluzione per quei casi che, in assenza di un luogo protetto, potrebbero mettere a rischio la salute altrui, oltre che la propria. Nella casa di San Fidenzio sono rispettate tutte le misure per il contenimento del virus, a tutela degli ospiti così come degli operatori. ”.



A margine del protocollo, il direttore Girardi ha fatto il punto sull'andamento dell’emergenza sanitaria.

“L'incidenza della malattia è in netta diminuzione, anche se la provincia di Verona mantiene purtroppo il primato del Veneto per numero di contagi – ha detto Girardi -. Non solo le negativizzazioni stanno superando le positività, ma stiamo assistendo ad una mutazione del virus per cui alcuni pazienti guariscono già in terapia intensiva, senza i passaggi precedentemente necessari. In tutti gli ospedali della provincia la situazione è in progressivo miglioramento, con alcuni reparti di terapia intensiva pressoché vuoti. Dalla nostra parte c'è poi la tecnologia, che si evolve di giorno in giorno, con importanti traguardi sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. Qualora in autunno il virus dovesse ripresentarsi in maniera importante, saremo preparati e sapremo affrontarlo come sistema e come cittadini. Intanto ci prepariamo a questa fase di progressiva normalità. La ripresa delle attività anche da parte del sistema sanitario sta ricominciando, con prenotazioni di visite e prestazioni. Non siamo ancora tornati ai livelli di prima, ma stiamo cercando di ripristinare i servizi in tutti gli ospedali. Dal 18 maggio, a Villafranca, riprenderà anche il percorso nascite. Mi ritengo assolutamente ottimista e credo che nei prossimi giorni avremo conferma del trend positivo, frutto dei sacrifici fatti da ciascuno di noi”.



Il Prefetto ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni anche per affrontare la Fase 2 legata all'emergenza. “Il dialogo deve proseguire come e più di prima. Ci apprestiamo ad affrontare importanti cambiamenti su molti aspetti della vita quotidiana, serve un approccio scientifico per capire come attuarli al meglio. In tal senso sarà molto prezioso il contributo dell'Università, con valutazioni di merito e indicazioni a lungo termine”.