Fase 2: Zaia, Veneto può aprire tutto

Penso che si vada verso riapertura differenziata tra Regioni

"Il Veneto può aprir tutto. Ovviamente su base solida di una certificazione che ci dà il Comitato scientifico.

Ma noi potremmo, in linea di principio, affrontare qualsiasi tipo di apertura". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo cui "il tema è capire se tutti noi entriamo nell'ordine delle idee che non è finita e che stiamo convivendo col virus. La mascherina è una delle condizioni sine qua non per fare questa battaglia". "Penso che la direzione, sentendo i vari colleghi, - ha detto - andrà verso la riapertura differenziata tra le regioni". (Ansa.it)