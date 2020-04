Coronavirus, studio sugli asintomatici in Veneto e tamponi nelle carceri

E' l’ospedale di Verona a capo di un trial Oms sull’efficacia delle terapie. Allarme nelle prigioni: «Reclusi e agenti infetti»

Ormai la testa della gente è alle riaperture e al ritorno alla normalità, complice il continuo declino della curva del contagio da coronavirus Covid-19.

Anche Domenica si sono registrati 20 ricoveri in meno nelle Malattie infettive e nelle Pneumologie e nessuno nelle Terapie intensive, scese a 251 pazienti. Salgono invece a 13.891 i casi confermati, con un +432, così come continuano ad aumentare le vittime, benché anche questa voce abbia subìto un rallentamento: sono 852, 28 in più rispetto a venerdì, contro i 34-37 dei giorni scorsi. Ma i morti nelle residenze per anziani sono già 97. «E infatti non dobbiamo abbassare la guardia, i cittadini sanno che l’indicatore è quello dei decessi — avverte il governatore Luca Zaia — e se le misure di contenimento del contagio non vengono rispettate, salirà sempre di più. Se qualcuno pensa che riapertura voglia dire fare baldoria, sbaglia».

Intanto negli ospedali continua il lavoro febbrile per curare i malati più gravi, anche sperimentando nuove terapie. L’ultima novità è lo studio «Solidarity», promosso dall’Oms e autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco in Azienda ospedaliero-universitaria di Verona. Il reparto di Malattie infettive diretto dalla professoressa Evelina Tacconelli è stato scelto come centro coordinatore per l’Italia, che vede coinvolti 32 centri clinici. Il trial, internazionale, coinvolgerà migliaia di pazienti e consiste nella valutazione delle diverse strategie terapeutiche adottate, tra cui gli antivirali (Remdesivir e Lopinavir/Ritonavir), clorochina e idrossiclorochina. Sarà possibile modificare il protocollo in relazione alle evidenze via via disponibili: una commissione di esperti indipendenti valuterà, a intervalli prestabiliti, i risultati intermedi, stabilendo se siano emersi indicatori tali da decidere se continuare a utilizzare o meno un determinato trattamento.



Lo studio epidemiologico

Non solo. Uno studio epidemiologico, il primo realizzato in una grande città sulla prevalenza nella popolazione di asintomatici, partirà nei prossimi giorni a cura dell’Ircss «Sacro Cuore» di Negrar, in collaborazione con il Comune di Verona, l’Usl e l’Azienda ospedaliera del capoluogo. «Su 2500 veronesi — spiega il dottor Carlo Pomari, responsabile della Pneumologia del «Sacro Cuore» — saremo in grado di identificare con un margine di errore dell’1,5% la percentuale di soggetti potenzialmente contagiosi. In più conosceremo la percentuale di residenti che, avendo già sviluppato gli anticorpi del Covid-19, in autunno correranno un rischio molto basso di riammalarsi. E individueremo la fetta di popolazione mai venuta a contatto con il virus, così saremo in grado di prepararci al meglio a una possibile recrudescenza dell’infezione e, per quanto possibile, di prevenirla».

I soggetti da esaminare, a partire dai 10 anni di età, saranno estratti con criterio casuale dall’elenco dell’anagrafe, invitati con una lettera del sindaco e sottoposti al tampone e al prelievo di sangue per la ricerca degli anticorpi. A proposito di tamponi, a breve verranno effettuati nelle carceri, nuovi potenziali focolai. Sono già stati contagiati 27 agenti della polizia penitenziaria e 17 detenuti a Verona, più 23 poliziotti al lavoro negli altri istituti di pena del Veneto. Gianpietro Pegoraro, coordinatore regionale Cgil Penitenziari, ha scritto una lettera a Zaia per chiedere «lo screening tramite tampone di operatori e detenuti, con l’obiettivo di identificare gli asintomatici, veicolo di infezione, e garantire a loro, alle famiglie e alla comunità interna una maggior sicurezza». «C’è un clima di paura — scrive Pegoraro — detenuti, agenti, educatori, amministrativi contabili e direttori degli istituti di pena temono il contagio, anche a causa del sovraffollamento delle celle». «E’ uno dei temi che stiamo affrontando — ammette il governatore — una volta conclusi i tamponi a operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle case di riposo, partiamo nelle carceri. Se ancora non ci siamo riusciti, è per la mancanza sul mercato dei reagenti». (Corriere.it)