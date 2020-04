Prorogate fino al 13 Aprile tutte le ordinanze. Attivo numero verde per bonus spesa

Sindaco Sboarina: "La lotto al virus non è ancora vinta. Continuano i divieti"

Prorogate fino al 13 Aprile tutte le ordinanze del sindaco emesse da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus.

In linea con il prolungamento delle misure e dei decreti ministeriali fino a Pasquetta compresa, anche a Verona restano in vigore le limitazioni comunali, in alcuni casi più restrittive delle norme nazionali. Nella nostra città è vietato sedersi sulle panchine, fare attività motoria e sportiva all’aperto (passeggiate comprese), allestire mercati di generi alimentari. Restano infatti chiusi i parchi giochi, e sono vietate ai pedoni le piste ciclo-pedonali, le alzaie dell’Adige e tutte le aree verdi. Chiusi anche i mercati, sia tradizionali che a chilometri zero.

Ciò che invece è permesso: il parcheggio su tutti gli stalli della città, compresi quelli blu e a disco orario, che sono gratuiti e la sosta non ha limiti di tempo. Gli animali d’affezione possono essere portati fuori casa nel raggio di 200 metri dall’abitazione. L’accesso alle aree cani rimane contingentato: 1 persona alla volta, per un massimo di 5 minuti.



“I 50 nuovi contagi di stamattina ci indicano che non è ancora il momento di smettere – ha detto ieri il sindaco Federico Sboarina, durante l’ultima diretta streaming -. Non abbiamo ancora finito il lavoro per contrastare il contagio e per questo ho riconfermato oggi tutti i divieti previsti nella nostra città, anche quelli più restrittivi. Nella data, mi sono ovviamente allineato a quella del Governo e condivisa anche dalla Regione Veneto. Con il governatore Luca Zaia siamo sempre in contatto, e stamattina ci siamo confrontati sul prolungamento dei provvedimenti. Non è questo il momento di mollare e vanificare gli sforzi fatti finora. Dobbiamo non solo resistere, ma ingranare una marcia in più e ridurre al minimo gli spostamenti. Ancora troppe persone escono più volte al giorno, per fare piccole spese o con la scusa del cane. Se tutti noi facciamo la propria parte, torneremo alla normalità prima del previsto. Verremo ripagati di questi sforzi e potremo riprenderci la nostra vita e far ripartire l’economia. Per ognuno di noi sarà l’occasione per ricominciare ad apprezzare tante cose che prima davamo per scontate e ci sembravano banali, come una semplice passeggiata all’aperto. Ma per migliaia di lavoratori e aziende significherà riprendere la propria attività, situazioni diverse che stiamo monitorando proprio per essere pronti, quando si riaprirà, a chiedere interventi strutturali per il nostro territorio e a garantire il giusto supporto alle categorie economiche”.



Bonus spesa

Due saranno i canali operativi per chiedere i buoni spesa. Tutti coloro che pensano di rientrare nelle categorie beneficiarie del bonus, potranno chiamare il numero verde 800085570, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30. Oppure inviare una mail all’indirizzo sportelloinfosociale(at)comune.verona.it. In entrambi i casi l’utente dovrà lasciare le proprie generalità e un recapito telefonico. Successivamente verrà contattato da un operatore sociale, formato e in grado di acquisire tutti gli elementi necessari al fine di capire se il richiedente ha diritto o meno ai buoni spesa. A beneficiarne saranno i cittadini che hanno subito una perdita di reddito a seguito dell'emergenza sanitaria in atto; si trovano in condizione di criticità, fragilità, multiproblematicità; non sono titolari di alcun reddito; hanno insufficiente liquidità nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo familiare, per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità/non hanno titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari; non beneficiano in misura sufficiente di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Attiva o altri sostegni e contributi comunali; non beneficiano di ammortizzatori sociali; non beneficiano di consegna di borsa spesa o di generi alimentari da parte di associazioni o parrocchie.



Mascherine.

Proseguiranno anche oggi le verifiche iniziate Giovdì pomeriggio in supermercati e farmacie, per controllare se le persone indossano i dispositivi sanitari. Dai primi accertamenti effettuati, dentro e fuori una sessantina di attività, solo qualche decina di veronesi, delle centinaia di persone presenti, era sprovvista delle mascherine. L’appello resta uguale, indossare sempre i dispositivi ogni volta che si esce da casa. I volontari di Protezione Civile, Croce Rossa ed Esercito restano a disposizione per rispondere alle richieste di chi non ha trovato nella cassetta della posta le mascherine arrivate dalla Regione Veneto. Chi ne fosse ancora sprovvisto, può segnalarlo al numero 0458052113 o scrivere una mail a protezione.civile(at)comune.verona.it.



Contagi

Il bollettino regionale dell’Azienda Zero di ieri registrava a Verona un aumento di 50 casi rispetto alle ore 17 di Giovedì pomeriggio. E la nostra provincia resta quella con il maggior numero di decessi, sono 175 le persone morte da inizio emergenza. Seguono Treviso con 116 soggetti deceduti e Padova con 90 (esclusi i domiciliati del comune di Vo’).