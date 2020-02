XX giornata raccolta farmaco: oltre 14mila farmaci donati

Boom di donazioni a Verona, con 14.245 farmaci raccolti, per la XX edizione della Giornata di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico.

Un grande successo che conferma l’impegno della città scaligera, fra le migliori in Veneto e a livello nazionale, per questa iniziativa. In crescita non solo i risultati della raccolta (+19% sul 2019) ma anche i numeri delle farmacie aderenti che, dalle 147 del 2019, passano quest’anno a 154 con un valore economico di farmaci donati pari a quasi 107 mila euro (82 mila euro nel 2019).

Coinvolti nell’iniziativa 650 volontari, che hanno collaborato invitando la popolazione veronese a fare donazione.



Le confezioni sono state consegnate ieri, in municipio, ai 29 enti caritativi della provincia di Verona che assistono migliaia di persone in stato di povertà.



In tutto il Veneto, nelle 498 farmacie aderenti alla raccolta, grazie alla partecipazione di 1.600 volontari, sono stati donati quasi 45 mila farmaci per un valore di 329 mila euro, che verranno consegnati a 128 enti socio assistenziali.



A livello nazionale sono state raccolte 541 mila confezioni di farmaci, contro le 422 mila dell’edizione 2018 (+29%), con le quali saranno aiutate più di 473 mila persone assistite da 1.859 enti caritativi convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. All’iniziativa hanno aderito 4.945 farmacie (+19% sul 2018); per 17mila farmacisti che, spontaneamente, hanno donato 720 mila euro. L’evento è stato supportato a livello nazionale da 22 mila volontari, 2 mila in più dell’anno scorso.