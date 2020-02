Scuola digitale: incontro in biblioteca civica

La rivoluzione digitale nelle scuole. E’ questo il tema dell’incontro che si terrà Giovedì 6 Febbraio alle 17 nella sala Farinati della Biblioteca civica.

Oggi, nella società 4.0, la scuola ha la responsabilità di preparare gli adulti di domani anche nel campo delle tecnologie digitali, per non lasciare indietro nessuno, lavorando attivamente a colmare quel ‘digital divide’ che ha già iniziato a separare generazioni e classi sociali.



Una sfida a cui la scuola è chiamata insieme alle istituzioni e agli stakeholders, che hanno il dovere di supportare insegnanti e operatori nel loro delicato compito.



Ne parlerà la dott.ssa Isabella Chiodi, già vicepresidente IBM UE, socio della onlus Informatici senza frontiere, che presenterà un progetto di collaborazione scuola-terzo settore- università.



L’incontro è organizzato dall’associazione ASTaV ‘Scienza e Tecnica a Verona’, impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico - scientifico - tecnologico veronese, con il patrocinio del Comune.



“Un tema non solo attuale ma anche interessante – commenta l’assessore alla Cultura Francesca Briani -. Il Comune sostiene l’associazione per la loro grande capacità divulgativa di temi non sempre semplici. La tecnologia digitale occupa un ruolo sempre più importante nelle nostre vite, un’evoluzione che interessa tutti i settori della società, scuola compresa. Ecco perché è bene affrontare queste tematiche in tutte le sedi possibili, acquisendo il maggior numero di apporti e contributi”.



L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.