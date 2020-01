Parco Lessinia: in migliaia per dire no

In migliaia si sono presentati a Conca dei Parpari per marciare verso San Giorgio sul Parco dei Lessini nel veronese per dire no al taglio di quasi 18% della superficie protetta a 30anni dalla sua istituzione.

La protesta è stata silenziosa, senza bandiere, slogan o cartelli per rispettare l'ambiente e la natura ma anche per non dare una connotazione politica a un sentimento trasversale rispetto la posizione di tre consiglieri regionali che hanno avviato l'iter legislativo per il taglio trasformando l'area da interna a contigua in modo da poter avviare attività economiche. Per gli organizzatori hanno sfilato più di 10mila persone; sarebbe il primo caso in Europa - è stato detto - che un parco naturale viene ridotto. (Ansa.it)