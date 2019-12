Donato da Atv alla città di Tirana un camper per i senzatetto colpiti dal terremoto

Continua anche in occasione di questo Natale 2019 la tradizione di solidarietà che vede Atv vicina alle persone e alle popolazioni in grave difficoltà.

Il presidente di Atv Massimo Bettarello ha infatti consegnato nei giorni scorsi al sindaco di Tirana, Erion Veliaj, il camper donato dall'Azienda alla città albanese duramente colpita dalle scosse di terremoto, prima del 21 Settembre e poi del 26 Novembre, che hanno interessato l'area dei Balcani causando 50 vittime e migliaia di senzatetto.



Il camper, un capiente mansardato di 6,5 metri, era stato acquistato dopo il primo sisma di settembre, con l'intento di consegnarlo ai vigili del fuoco e alla protezione civile albanese impegnate a fronteggiare l’emergenza. Il terremoto del 26 novembre ha però aggravato ulteriormente la drammatica situazione delle popolazioni locali, per cui il camper è stato immediatamente impiegato per ospitare una famiglia di Durazzo rimasta senza tetto.



“Siamo orgogliosi di aver dato anche quest'anno il nostro contributo concreto di solidarietà per alleviare le sofferenze delle persone così duramente segnate da questo evento catastrofico - sottolinea il presidente Bettarello – così come avevamo già fatto negli anni scorsi in occasione dei terremoti che avevano colpito i territori delle Marche e del Centro Italia. In quell’occasione avevamo donato una roulotte e una casetta prefabbricata al Comune di Camerino, un gesto concreto che si è rivelato molto utile dal punto di vista pratico, ma anche sotto l'aspetto psicologico, permettendo alle persone del luogo di non sentirsi dimenticate”.



Insieme al camper, il presidente Bettarello ha consegnato nelle mani del sindaco di Tirana anche una lettera da parte del Comune di Verona con cui sindaco Federico Sboarina ha voluto far sentire la vicinanza di tutti i veronesi alla città di Tirana, cui ci legano stretti rapporti di amicizia e collaborazione.



“Devo ringraziare tutti quelli che hanno condiviso a vario titolo il nostro impegno per concretizzare questo gesto umanitario – aggiunge ancora il presidente di Atv – a partire dai nostri soci Amt e FMN, al Consiglio di Amministrazione, a tutto il personale aziendale. Se anche una sola famiglia potrà trascorrere un Natale più sereno, avremo così potuto tener fede ancora una volta alla tradizione di solidarietà che credo faccia onore alla nostra Azienda”.