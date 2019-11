Il Pandoro Originale Melegatti torna in tv, nel digital e nei social

Sono stati presentati ieri a San Giovanni Lupatoto i nuovi spot pubblicitari con cui la Melegatti torna in televisione, nel digital e nei social. Ad un anno dall’acquisizione dell’azienda da parte dell’industriale Roberto Spezzapria e di suo figlio Giacomo il piano di sviluppo accelera la sua marcia.

Un ingente investimento quello della campagna natalizia Melegatti, focalizzata sulla comunicazione tv, digitale, nei social e con diffuse attività di sponsorizzazione nella città di Verona.

Dal 1° Dicembre e fino all’Epifania il Pandoro Originale Melegatti oltre ad essere il simbolo della marca e dell’azienda, sarà l’indiscusso protagonista di tutta la campagna.



Due i valori chiave veicolati: l’invenzione di Domenico Melegatti che 125 anni fa creò il pandoro e lo rese il dolce simbolo del Natale e il Lievito Madre Melegatti che dal 1894 rende soffice, leggero e gustoso ogni dolce sfornato nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto.



In tv la campagna prevede la copertura delle principali reti nazionali, nel digital sarà presente nelle web TV e nelle principali testate d’informazione on-line mentre nei social sarà declinata in momenti di intrattenimento e di coinvolgimento dei numerosi follower che animano la community Melegatti.



Le attività di sponsorizzazione territoriale vanno dalla Maratona dei Babbi Natale, la partecipatissima Melegatti Christmas Run alla bella esposizione dei Presepi del Mondo, dai caratteristici mercatini di Natale alle deliziose vetrine del centro storico. Dal 15 Novembre al 19 Gennaio Melegatti sostiene gli eventi e le iniziative più belle di Verona, quelle che richiamano la maggiore attenzione dei turisti e dei residenti.



Per la campagna di Natale oltre ai 50 dipendenti a tempo indeterminato sono stati assunti 150 lavoratori stagionali per assicurare la produzione necessaria a garantire la distribuzione in tutt’Italia dei prodotti. Per coloro che invece amano gli acquisti online sul sito aziendale è attivo il portale e-commerce che mette a disposizione tutta la vasta gamma natalizia.

Era il 14 Ottobre 1894 quando a Verona il pasticciere Domenico Melegatti brevettò la ricetta, il nome e la distintiva forma del pandoro. La sua creatività ed originalità trovano conferma in quello che allora si chiamava il certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia. Era subito chiaro a tutti il successo che da lì in poi avrebbe avuto il Pandoro Originale Melegatti.



Domenico Melegatti trasse la sua ispirazione da un’antica tradizione veronese legata al Natale, secondo cui la notte della Vigilia le donne si riunivano nelle cucine delle corti facendo insieme il “levà”, un impasto di farina, latte e lieviti. Dal “levà”, arricchendolo di burro e uova, inventa e brevetta il Pandoro.



“Per noi l’evento di oggi rappresenta un importante tassello nello sviluppo e nella crescita di Melegatti e per questo siamo molto felici di poter tornare a comunicare in maniera significativa su scala nazionale. Sfornare prodotti di qualità e creare posti di lavoro sono per noi la massima prerogativa. Siamo consci che tutto questo passa obbligatoriamente attraverso una strategia di comunicazione che continui la tradizione pubblicitaria del nostro marchio, intrattenendo i nostri consumatori e lasciando il segno come accaduto negli anni passati” dichiara Giacomo Spezzapria, presidente Melegatti 1894.