Alluvione Settembre 2018: dalla Regione 110mila euro

Sistemazione carreggiate e tratti di rete fognaria, con il ripristino dei collegamenti stradali.

E, ancora, raccolta ed eliminazione di fango e detriti, con ripulitura di vie, piazze e caditoie. Questi i principali lavori emergenziali realizzati dal Comune di Verona a seguito del nubifragio del 1° e 2 Settembre 2018 coperti dalla Regione con un finanziamento di circa 110 mila euro. La cifra stanziata andrà a coprire l’80% della spesa sostenuta per i lavori di messa in sicurezza del territorio, i cui danni maggiori sono stati registrati in 2ª, 6ª e 8ª Circoscrizione.



L’elenco complessivo degli interventi finanziati, approvato Martedì 20 Agosto 2019 dalla Regione, riguarda tutti lavori emergenziali realizzati dai Comuni veneti colpiti dalle calamità naturali di Settembre e Luglio 2018. Per loro, infatti, lo scorso Gennaio lo Stato aveva riconosciuto al Veneto un iniziale finanziamento di 500 mila euro a copertura degli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio.



Segue invece una procedura propria il rimborso per i danni denunciati dai privati. La Protezione civile regionale ha effettuato il censimento delle segnalazioni, necessario alla successiva liquidazione dei fondi.



“Grazie ad un rapido ed efficace intervento messo in campo nelle ore successive al nubifragio – sottolinea il sindaco Federico Sboarina –, siamo riusciti in poco tempo a normalizzare le principali criticità venutesi a creare sul territorio. Si è trattato di un evento meteo eccezionale, che ha determinato situazioni di pericolo e danni al patrimonio pubblico e privato. Il contributo riconosciuto dalla Regione Veneto andrà ora a coprire i primi interventi urgenti realizzati dal Comune nelle aree della città più colpite dal nubifragio”.