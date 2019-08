Gestioni rifiuti: Sboarina a Sant'Urbano

Il sindaco Federico Sboarina in qualità di presidente del Bacino Verona, ha incontrato nei giorni scorsi,

Dionisio Fiocco, sindaco del Comune padovano, sede della discarica tattica regionale. Presenti all’incontro i gestori della discarica.



Sia Verona che gli altri 58 Comuni del Bacino Verona Nord conferiscono a Sant’Urbano con autorizzazione della Regione. Per definire gli sviluppi dei prossimi mesi si è parlato delle soluzioni a cui i bacini veronesi stanno lavorando con l’obiettivo di essere autosufficienti.



“L’incontro è stato positivo e utile – ha detto il sindaco Sboarina –. Ringrazio la Regione Veneto e il Comune di Sant’Urbano che ci danno la possibilità di conferire i nostri rifiuti fuori provincia. La raccolta e lo smaltimento sono un tema complesso che riguarda numerosi Comuni in Veneto e siamo fortunati a poter disporre di una struttura regionale di questo livello. Esserci confrontati con chi gestisce la discarica di Sant’Urbano è stato importante per spiegare quali sono le strategie del territorio veronese. L’obiettivo è sempre lo stesso: garantire ai nostri cittadini un servizio di alta qualità”.