Da Leonardo Da Vinci ad Expo Dubai 2020

E' stato presentato nei giorni scorsi "Celebrando Leonardo", il primo grande progetto, tutto italiano, finalizzato a presentare agli operatori economici

del Belpaese le numerose opportunità messe in campo dall’esposizione universale Expo Dubai 2020 e dalle celebrazioni internazionali previste per il 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci.



Il 2 Maggio 2019 saranno esattamente 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Per celebrare a livello mondiale questo importante anniversario, l’Associazione Culturale Mani d’Oro, in collaborazione con l’Associazione Verona Network, organizzeranno con un anno esatto di anticipo, ovvero oggi, Mercoledì 2 Maggio 2018, presso Villa Arvedi a Grezzana, "Celebrando Leonardo" 2019. Una giornata di studi, approfondimenti, relazioni su Leonardo, simbolo dell’imprenditorialità e del genio italiano nel mondo.

L'evento, patrocinato dalla Regione Veneto e dalla Camera di Commercio di Verona, si articolerà in due momenti: alle ore 15, un convegno dal titolo "Innovazione e tecnologia: dalla macchina di Leonardo a DUubai 2020"; dalle ore 17 ""Celebrando Leonardo" Da Vinci. 500 anni che applichiamo i suoi sogni".

L’appuntamento delle ore 15 con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ICE è finalizzato a presentare a tutte le aziende italiane le grandi opportunità offerte dall'Esposizione universale Expo Dubai 2020 che si svolgerà nel periodo fra il 20 Ottobre 2020 e il 10 Aprile 2021.

Il tema di questa edizione sarà Connecting Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro). L’obiettivo dell’Italia, per il prossimo Expo, è quello di presentare l’identità culturale e creativa del nostro Paese, in grado di combinare arte, scienza, tradizioni, bellezza e tecnologia, caratteristiche proprie del genio di Leonardo. Per la partecipazione italiana a Dubai, è stato previsto lo stanziamento di 3 milioni di euro e le imprese veronesi potenzialmente interessate sono circa 15.000.

Oltre agli organizzatori, al convegno delle 15 interverranno Tiziana Vecchio (Ministero dello Sviluppo Economico), Gianpaolo Bruno (direttore ICE per Dubai 2020), Antonio Varvaro (Eurolegal di Dubai) e altri relatori legati al mondo dell’impresa.

Alle 17 verrà svelato in anteprima mondiale il progetto "Celebrando Leonardo" 2019 e con esso le iniziative e i programmi per portare il “made in Italy” nel mondo sulla scia della figura di Leonardo, con la presentazione inoltre della "Coppa Enogral", de "Il piatto del tempo" e de "La campana Leonardesca".

I due workshop nel loro insieme rappresentano un'opportunità unica, la prima in Italia, per cogliere concretamente tutti i vantaggi che deriveranno da un appuntamento (il 500° anniversario) che avrà una risonanza internazionale grazie alla fama di Leonardo da Vinci e dalla quasi contemporanea Esposizione universale 2020.