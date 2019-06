Airc: questa sera all'Arena raccolta fondi agli ingressi

Il Festival Lirico è una manifestazione che è il fiore all’occhiello di Verona nel Paese e nel mondo, così come sono nota d’orgoglio i nuovi risultati della ricerca sul cancro, ottenuti a Verona e in Veneto.

In special modo gli studi contro il tumore al pancreas, condotti dal gruppo di ricerca attivo nell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona.



Per valorizzare e promuovere il sostegno alla ricerca oncologica veneta, Fondazione AIRC con il suo Comitato Veneto e Trentino Alto Adige è stata invitata dall’Amministrazione comunale di Verona a partecipare alla Prima serata del Festival, Venerdì 21 Giugno: i volontari accoglieranno infatti gli spettatori agli ingressi dell’Arena invitandoli a donare per dare continuità al lavoro dei ricercatori delle istituzioni del territorio.



Oltre 6 milioni di euro sono stati destinati solo nel 2019 da AIRC alla comunità scientifica del Veneto e del Trentino Alto Adige, sostenendo così 49 progetti di ricerca pluriennali e 6 borse di formazione e specializzazione per giovani talenti della ricerca. Inoltre poche settimane fa ha preso il via un programma speciale 5x1000 coordinato da Stefano Piccolo presso l’Università di Padova, per lo studio delle metastasi del tumore al seno, con un investimento totale di circa 16 milioni di euro in 7 anni.

Il Comitato Veneto AIRC sul territorio veronese collabora in modo continuativo con le Istituzioni, in primis con l’Amministrazione comunale e in particolare con gli assessorati all’Istruzione, alla Cultura, al Sociale. Particolarmente significativo l’investimento per informare le nuove generazioni attraverso le iniziative con il mondo della scuola, cui AIRC offre una ricca proposta di laboratori didattici, testimonianze di ricercatori e volontari in classe, occasioni di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e con la quale ogni anno porta avanti l’iniziativa “Cancro io ti boccio”. Nel corso dell’anno numerosi anche gli appuntamenti pubblici in occasione delle campagne nazionali di informazione e raccolta fondi come ad esempio Le Arance della Salute a gennaio, L’Azalea della Ricerca a maggio e il Nastro Rosa a ottobre.



Tutto questo è possibile grazie alla fondamentale alleanza con il mondo del volontariato: ben 2.000 volontari hanno scelto di scendere in campo con il Comitato Veneto AIRC nelle diverse iniziative contribuendo così nel 2018 alla straordinaria raccolta di oltre i 6 milioni di euro.