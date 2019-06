Con l’esercizio estivo entrano in servizio 11 nuovi autobus ecologici

Salgono quasi a 100 i nuovi mezzi acquistati da ATV in 2 anni

Entrano in servizio in questi giorni, in occasione dell’avvio dell’Orario estivo 2019, gli 11 nuovi autobus extraurbani appena acquistati da ATV nell’ambito del maxi piano di rinnovo della propria flotta. Un piano che, al termine del biennio 2018/2019, avrà portato complessivamente all'ingresso in servizio di 92 nuovi autobus, tutti dotati di motorizzazioni ecologiche, 78 dei quali già oggi operativi sulle strade di Verona e provincia. L’Azienda continua quindi a dare impulso alla più massiccia operazione di rinnovo del parco mezzi mai messa in campo: venticinque milioni l’investimento complessivo, in parte sostenuto dalla Regione Veneto, finalizzato a cambiare il volto del trasporto pubblico scaligero.

Un impegno, quello del rinnovo della flotta, che rappresenta il tassello fondamentale della politica improntata alla sostenibilità abbracciata da ATV, come evidenzia il presidente, Massimo Bettarello: “L’upgrade del parco mezzi permette di migliorare le performance della sostenibilità aziendali sotto tutti i punti di vista: in primo luogo da quello ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, ma ne trae vantaggio anche la qualità del viaggio offerta al cliente grazie all’aumentata sicurezza e al maggiore comfort, e naturalmente l’attenzione per le categorie più deboli, che possono contare su mezzi a totale accessibilità. Investire sull’acquisto di autobus moderni è quindi essenziale per la soddisfazione di tutti i nostri stakeholders.”

“Mettere in strada quasi cento nuovi autobus – continua il presidente di ATV – e pur con il sostegno della Regione, comporta uno sforzo ingente per una realtà come la nostra. Ritengo però che i risultati che stiamo ottenendo sul fronte dell’aumento dei passeggeri e della soddisfazione del cliente stiano premiando questa politica improntata alla qualità e alla sostenibilità. La clientela ha ben percepito i miglioramenti dovuti soprattutto all’impiego dei nuovi autobus, più moderni, più confortevoli e più sicuri e ha imparato a soppesare i vantaggi di muoversi con i nostri autobus. Sono le cifre a parlare, e dicono che dal 2011, anno in cui ho assunto la guida dell’Azienda, ad oggi, i nostri viaggiatori sono cresciuti del 29,4%.”