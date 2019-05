Elezioni comunali, in Veneto già eletti 56 sindaci

Sono i candidati dei Comuni dove c’era un solo candidato e dove l’affluenza è stata superiore alla metà più uno

Lo spoglio per le elezioni comunali inizia alle 14 ma il nome del sindaco si conosce già. È la legge elettorale a stabilire che il sindaco dei Comuni in cui è stata presentata una sola lista e in cui è stato superato il fatidico 50% più uno degli aventi diritto è automaticamente eletto. In Veneto sono 46. Nel caso in cui l’affluenza fosse stata inferiore alla metà più uno degli aventi diritto scatterebbe il prefetto della provincia competente dovrebbe nominare un commissario. In questa tornata si è votato anche per i nuovi cinque Comuni istituiti nel 2019 in Veneto e cioè nel Bellunese, Borgo Valbelluna con 14mila abitanti nel Bellunese, Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino, Pieve del Grappa nel Trevigiano.



Belluno

Ecco i primi otto sindaci, in ordine alfabetico: ad Alleghe Danilo De Toni, a Comelico Superiore Marco Staunuovo Polacco, a Danta di Cadore Ivano Mattea, a Domegge di Cadore Achille Barnabò, alla Valle Agordina Ezio Zuanel, a Pedavena Nicola Castellaz, a Perarolo Pier Luigi Svaluto Ferro, a San Nicolò Comelico Giancarlo Ianese. A rimanere senza primo cittadino due Comuni in cui non è stato raggiunto il quorum: a Lozzo di Cadore, dove la percentuale degli aventi diritto si è fermata a 46,59% e a Voltago Agordino, ferma al 44,51%.



Padova

Dei 56 Comuni al voto nove avevano un solo candidato sindaco. E tutti e nove hanno raggiunto il quorum, quindi (anche se manca l’ufficialità dello spoglio) anche il neo cittadino. Ad Arre Michele Teobaldo, a Carceri Tiberio Businaro, a Casale di Scodosia Stefano Farinazzo, a Cervarese Santa Croce Massimo Camognolo, a Correzzola Mauro Fecchio, a Masi Cosimo Galassini, a Piacenza d’Adige Primo Magri, a Urbana Michele Danielli e a Villa Estense Paolo Oppio.



Rovigo

Otto i neo cittadini che lo spoglio dovrebbe ufficializzare e cioè ad Ariano nel Polesine Luisa Beltrame, a Bagnolo di Po Amor Zeri, a Bosaro Daniele Pannella, a Canda Alessandro Berta, a Frassinelle Polesine Renzo Calzavarini, a Pincara Stefano Magon, a San Bellino Aldo D’Achille, a Villanova del Ghebbio Gilberto Desiati.



Treviso

Cinque i neo eletti, anche se si attende lo spoglio. A Cimadolmo Giovanni Ministeri, a Gorgo al Monticano Giannina Cover, a Mansuè Leonio Milan, a Povegliano Rino Manzan, a Sarmede Larry Pizzol. A Chiarano non si è raggiunto il quorum (affluenza del 47,29%).



Venezia

Non c’erano liste mono-candidato.



Verona

Dieci sui totali quarantanove i comuni veronesi con un solo candidato, in cui è stato superato lo scoglio del 50% più uno degli aventi diritto. I neo sindaci sono: ad Erbè Nicola Martini, a Concamarise Cristiano Zuliani, a Salizzole Angelo Campi, a Brentino Belluno Alberto Mazzurana, a Torri del Benaco Stefano Nicotra, a Rovedero di Guà Antonio Pastorello, a Pressana Renato Greghi, a San Zeno di Montagna Maurizio Castellani, a Nogarole Rocca Luca Trentini, a Zimella Sonia Biasin.



Vicenza

Scongiurato il rischio commissariamento nei 16 Comuni con un unico candidato sindaco. Ecco la lista dei primi cittadini: a Campiglia dei Berici Massimo Zulian, a Carrè Valentina Maculan, a Castegnero Marco Montan, a Fara Vicentino Maria Teresa Sperotto, a Grumolo delle Abbadesse Andrea Turetta, a Monte di Malo Mosè Squarzon, a Montebello Vicentino Dino Magnabosco, a Montecchio Precalcino Fabrizio Parisotto, a Pianezze Luca Vendramin, a San Pietro Mussolino Gabriele Tasso, a Schiavon Mirella Cogo, a Solagna Stefano Bertoncello, a Valli del Pasubio Carlo Bettanin, a Villaga Eugenio Gonzato, a Zovencedo Stefania Marchesini, a Zugliano Sandro Maculan. (Corriere.it)