Cafagna è il uovo prefetto a Verona

Federico Sboarina: “Ancora una volta il ministro Salvini si è dimostrato di parola nei confronti di Verona.

Giusto la settimana scorsa mi aveva detto che i tempi erano brevi, e così è stato. La nomina del prefetto Cafagna risponde alle esigenze espresse di una personalità forte nella lotta alla mafia. Siccome noi vogliamo che il nostro territorio rimanga mafia-free sono sicuro che con lui si continuerà la vigilanza già attiva in questi anni. Continueremo ad innalzare muri a chi pensa di venire qui a infiltrarsi. Inoltre, la sua esperienza professionale in Campania, nella gestione della Terra dei fuochi, e a Milano per l’Expo dimostrano capacità operativa nelle emergenze e nei grandi eventi, quelli che caratterizzano la nostra città. Gli do un caloroso benvenuto in città e, fin da ora, gli garantisco la mia più totale disponibilità”.



Daniele Polato, assessore alla Sicurezza: “Bene la nomina del dottor Cafagna a prefetto di Verona. Il Viminale sa quali sono le caratteristiche della nostra città e non ci ha delusi. Il mio assessorato e il Corpo della Polizia Municipale saranno a disposizione per la più totale collaborazione nel comune interesse della sicurezza cittadina. Auguro buon lavoro al nuovo prefetto e contestualmente ringrazio il vicario, dottor Sidoti, per la perfetta conduzione che ha fatto in questi mesi della Prefettura di Verona, dove ci sono grandi professionalità. Sidoti è stato sempre un importante supporto per il Comune su ogni nostra esigenza”.