“Wiki Loves Veneto 2018”: uno scatto di palazzo Barbieri vince il concorso

Un concorso fotografico tra città, ma anche spiagge e montagne del Veneto.

E tra le dune di Venezia e la scogliera di Caorle, a sbaragliare la concorrenza è lo scatto di Palazzo Barbieri, la casa dei cittadini veronesi.



È stata inaugurata nel fine settimana in Biblioteca civica, la mostra delle 15 più belle fotografie del concorso “Wiki Loves Veneto 2018”. La città scaligera, infatti, ha aderito quest’anno all’iniziativa promossa e coordinata da Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera, che mira a valorizzare l’immenso patrimonio culturale del nostro territorio. E al taglio del nastro, oltre che alle premiazioni, era presente l’assessore alla Cultura Francesca Briani”.



La medaglia d’oro è andata a Palazzo Barbieri immortalato nello scatto di Claudio Concina, in notturna. Il cielo nero, la luce ambrata e in primo piano le scie colorate lasciate dai fari delle auto in movimento. È questa la foto che si è aggiudicata il primo premio. Secondo la giuria “la maestosità del palazzo è stata ben rappresentata, esaltandone le forme architettoniche. Il traffico che di solito disturba la visione, si trasforma in una pennellata di colore che impreziosisce il tetro manto stradale”. Al secondo posto il movimento delle dune degli Alberoni di Venezia, di Filli Vianello, “ritratto con colori tenui che creano un’atmosfera rarefatta e poetica”. Al terzo posto Tribuna di Palazzo Grimani, di Francesco Bini, “esaltata dalla convergenza prospettica delle linee della cupola”.



Le immagini sono state scelte tra oltre 1390 scatti, pubblicati su Wikimedia Commons con licenza libera da oltre 70 fotografi, nel mese di settembre.



La mostra è aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 15 Dicembre, il Lunedì dalle ore 14 alle 19, da Martedì a Venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 8 alle 14 (chiuso nei giorni festivi, compreso l’8 dicembre).