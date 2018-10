VVF Verona: concluso il 3° Corso per Operatori Movimento Terra

Nella giornata di Venerdì 26 si sono tenuti gli esami finali del 3° corso per Operatori Movimento Terra che

si è svolto presso il comando di Verona dall’8 al 26 Ottobre e a cui hanno prestato la propria opera gli istruttori MMT del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna.

Presso il campo prove di Forte Azzano, predisposto e attrezzato dal comando di Verona per tale tipo di attività formativa, sono stati utilizzati i mezzi per movimento terra maggiormente utilizzati del parco mezzi in dotazione al Corpo Nazionale tra i quali tre escavatori, due pale gommate, due ACT TRI, una terna e due mini-pale, oltre agli autoarticolati per il trasporto.

Al corso hanno partecipato 19 discenti provenienti dai comandi di Verona, Belluno, Treviso, Forlì Cesena, Udine e Pordenone.