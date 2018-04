Semplicemente sé stessi: incontro con gli atleti paraolimpici Ferrarin e Porcellato

Mercoledì 18 Aprile al Polo Zanotto.

Il 18 Aprile alle 16 nell’aula T.5 del Polo Zanotto si terrà “Semplicemente se stessi”, appuntamento con gli atleti paraolimpici Michele Ferrarin e Francesca Porcellato che racconteranno le loro storie. L’evento è organizzato dal dipartimento di Scienze umane, dal dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, in collaborazione con il Comitato Italiano Paraolimpico della Regione Veneto.



Ad aprire il convegno saranno i saluti di Federico Schena, presidente del collegio didattico di Scienze Motorie e Angelo Lascioli, docente di Pedagogia speciale. Presenteranno gli atleti Giorgio Gosetti, delegato al Diritto allo studio e alle politiche per gli studenti e Valentina Moro, docente di Psicobiologia e psicologia fisiologica. Interverranno, inoltre, Ruggero Vilnai, il pioniere dello sport paraolimpico, e il giornalista Alberto Zuccato.



Michele Ferrarin, dopo una carriera ventennale da nuotatore, nel 2008 gli viene diagnosticata un’atrofia muscolare spinale progressiva. Nonostante ciò, non si arrenderà, e tra nuoto e triathlon, continuerà a partecipare alle gare fino ad arrivare alle Paraolimpiadi di Londra.



Francesca Porcellato è la “rossa volante” che gareggia sulla sedie a rotelle perché paraplegica. Vanta dieci partecipazioni ai Giochi paraolimpici e quattordici medaglie conquistate. Dopo essere stata investita da un camion quando aveva diciotto mesi, Francesca a 17 anni decide il suo obiettivo: far raggiungere la massima velocità alla sua sedia a rotelle.