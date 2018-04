5° Mobility Day Verona: attività ecologiche per la festa del riciclo

Sarà la festa del riciclo e del riuso, con la manifestazione all’Arsenale ‘Ri-creo ri-uso con mani sapienti per mutamenti’,

la protagonista del 5° Mobility Day in programma Domenica 8 Aprile dalle 10 alle 19. Un’intera giornata di attività ecologiche per far conoscere i progetti del Centro di Riuso Creativo e diffondere nella collettività una cultura del riciclo in grado di ricreare nuovi ed utili oggetti da materiali di scarto.

Per tutta la Domenica associazioni cittadine saranno presenti in Arsenale per proporre laboratori e iniziative sul riciclo dei materiali.

Dalle 10 alle 12, laboratorio ‘Borsette, orecchini con carta e cialde di caffè’, a cura dell'associazione Veronetta Amica; a seguire, l’iniziativa ‘Papez: decoriamo e coloriamo un grande omino di cartone con materiale di riciclo’, a cura del Centro di Riuso Creativo. Dalle 15 alle 16.30, esperimenti scientifici con le illusioni ottiche, a cura dell'associazione Scienza divertente; a seguire, laboratorio ‘Bigiotteria con cialde di caffè e cestini con quotidiani’, a cura di caffè Bijoux-Comunità dei Giovani. Dalle 16.30 alle 18, realizzazione con materiale di riuso di una cartolina da Verona, a cura dell'associazione Macchine Celibi; a seguire, laboratorio ‘Bigiotteria con camere d’aria e scarti di pelle a sostegno del progetto Women united’, a cura dell’associazione D-HUB. La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni ai laboratori mandare una mail a ecosportello(at)comune.verona.it

Domenica 8 Aprile sarà inoltre possibile richiedere l’attivazione gratuita della Giulietta Card, la carta prepagata per viaggiare sui i taxi veronesi, ed usufruire di un ulteriore bonus del 10% sull’acquisto.

La card nominativa può essere ricaricata direttamente in taxi con il terminale, tramite bonifico oppure recandosi direttamente alla sede presso gli uffici amministrativi. La card che si può richiedere telefonicamente contattando l'amministrazione di Radiotaxi Verona, scrivendo a info(at)radiotaxiverona.it oppure recandosi agli uffici amministrativi in via Galileo Galilei 9/A.

La card ha un costo di 50 euro di cui 5 di attivazione. Per ogni ricarica da 50 euro o multipli è previsto un bonus del 10%, che consentirà di ricevere sempre una ricarica effettiva di 55 euro o multipli.

Durante il Mobility Day, dalle 10 alle 19, nessun veicolo privato a benzina o a diesel (inclusi motocicli e ciclomotori - indipendentemente dalla classe euro) potrà accedere e circolare nell’area di limitazione al traffico allargata, ricompresa nella zona del territorio comunale fra l’ansa dell’Adige e, verso Sud, fino elle porte monumentali: Nuova, Palio e San Zeno. Resterà libero l’accesso per i soli residenti.



Inoltre, nel restante territorio comunale, divieto di circolazione fino Euro 2, per tutti i veicoli privati a benzina e a diesel (Euro 0 - 1- 2 e motocicli e ciclomotori Euro 0).



Per tutta la giornata bike sharing giornaliero al costo di 1 centesimo; si può viaggiare sull’intera rete urbana con un solo biglietto da 1,30 euro; se acquistato a bordo dell’autobus ha un costo di 2 euro. I ragazzi fino a 14 anni, accompagnati da un maggiorenne, possono viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sull’intera rete urbana.

Disponibili, inoltre, alcuni parcheggi gratuiti: Park 3 (ex Mercato Ortofrutticolo fronte Fiera), Park Re Teodorico e Park Multipiano (viale dell’Industria), collegati al centro città con bus navetta N1 (Park Fiera – piazza Bra) dalle ore 9 alle 20.30, ogni 5 minuti, con un biglietto da 1,30 euro valido tutto il giorno sull’intera rete urbana. Per il parcheggio a pagamento Park Centro all’ex Gasometro, servizio di bus navetta N2, di collegamento da e per piazza Bra, dalle ore 9 alle 19, ogni 10 minuti, con un biglietto da 1 euro valido per andata e ritorno.