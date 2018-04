Oipa: donna Veronese denunciata per maltrattamento animali

Da alcune settimane tentavano di contattare e/o convincere una signora al fine di verificare lo stato di detenzione

di alcuni animali che vivevano con lei in casa, anche attraverso i servizi sociali, ma questa non si rendeva mai disponibile eludendo il controllo, per questo nei giorni scorsi le Guardie zoofile Oipa, intervenivano presso un'abitazione a Verona .



Giunti sul posto gli Agenti Gez diretti dal Comandante Provinciale D’Errico, trovavano un cane nel giardino sotto la pioggia, con evidenti problemi di deambulazione e con delle piaghe sul corpo.

Tentato ancora una volta di rintracciare la proprietaria visto le pessime condizioni di salute dell’animale, non rendendosi questa disponibile, le guardie intervenute unitamente ai servizi di igiene pubblica e al servizio veterinario della AULSS 9, avvisavano il Magistrato di turno ed effettuavano una perquisizione all’interno dell’ immobile, anche per soccorrere il cane e gli altri animali presenti in casa.



A fine operazioni venivano sequestrati 11 animali in tutto compresi dei gatti e il cane gravemente sofferente; inaccettabile lo stato di degrado in cui vivevano questi, venivano affidati per le prime cure e accertamenti al canile sanitario di Verona, la signora cittadina Veronese, veniva deferita all'autorità giudiziaria per reato di maltrattamento di animali.