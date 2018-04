Verona. Vigili del fuoco partecipano all'esercitazione "Rhodanos 2018"

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa all'esercitazione "Rhodanos 2018" nell'ambito del Meccanismo di Protezione Civile Europea.

L'esercitazione é condotta per scenari acquatici ed il modulo italiano proposto é del tipo di pompaggio ad alta capacità ("High Capacity Pumping", abbreviato HCP). Nell'esercitazione collaboreranno anche un modulo HCP tedesco ed un modulo francese per salvataggio di persone in alluvione con imbarcazioni ("Flood Rescue Using Boats", acronimo FRUB). Gli esperti della Protezione Civile Europea verranno coadiuvati da una squadra di assistenza e supporto tecnico ("TAST") proveniente dal Piemonte, che realizzerà , in una struttura campale, un ufficio interconnesso con i moderni sistemi di comunicazione.



Il tema generale é l'interoperabilità, sia nell'azione di salvataggio che nella logistica, che vedrà sorgere un campo tende inspirato alla pianificazione fra piu' moduli per una fruttuosa posizione a fattore comune delle risorse delle singole squadre.



Con il Coordinamento della Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige e con la prima partecipazione del Corpo Provinciale Vigili del fuoco di Trento a tale ambito, personale proveniente da tutti i Comandi del Veneto si eserciterà al contrasto degli allagamenti da alluvione, che anche in veneto rappresentano un evento possibile. L'esercitazione rappresenta quindi un'occasione per sviluppare modelli efficienti di risposta efficace da usare prima di tutto in ambito nazionale, ed a disposizione dell'Unione Europea per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile.



Il Modulo, che consta di 29 unità per 13 mezzi, é partito dal Veneto e farà tappa al Comando di Imperia. L'arrivo ai siti esercitativi e' previsto per le 13.00 di oggi, 24 Aprile.