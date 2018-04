In Comune gli studenti del Don Bosco che partecipano al First® Lego® a Detroit

È stata presentata nei giorni scorsi, in Comune, la squadra degli studenti dell’Istituto Salesiano Don Bosco di Verona

che partecipa al First® Lego® League World, il Festival dei mondiali di robotica, in programma dal 25 al 28 aprile al Cobo Center di Detroit (USA).

Il gruppo, composto da 10 studenti delle classi terze del liceo delle Scienze applicate, è l’unico rappresentante italiano al concorso mondiale di scienza e robotica, riservato a ragazzi dai 9 ai 16 anni, e incentrato su progetti ambientali che, quest’anno, hanno come tema centrale l’acqua.

La squadra veronese “iDB Tech-No-Logic”, guidata dal coach e docente di informatica dell’istituto Luca Zanetti, è composta da Giacomo Corso, Pietro Fornalè, Beatrice Ligozzi, Alessio Montignani, Filippo Oliosi, Matteo Pellicari, Camilla Salvagno, Paolo Venturini, Matteo Vicentini e Maddalena Zuccato.



Alla competizione internazionale partecipano migliaia di squadre provenienti da tutto il mondo, impegnate nella costruzione e progettazione di robot autonomi da applicare a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico e sociale.



Il progetto scientifico ideato dai ragazzi veronesi e denominato “EWSC”, acronimo inglese di Ecological Water Storage Concept (Concetto Ecologico di Stoccaggio dell’Acqua), si propone di trasformare oggetti comuni presenti nelle aree verdi cittadine, e dotati di spazi vuoti al loro interno, in innovative cisterne per un recupero intelligente dell’acqua piovana ad uso irriguo.

Il progetto parte dal presupposto che il 70% dell’acqua potabile mondiale viene utilizzata per irrigare: una parte è impiegata nell’agricoltura, mentre il resto serve ad innaffiare parchi e aree verdi. L’acqua piovana, una volta raccolta quando possibile, viene stoccata in enorme cisterne poste sui tetti o nei giardini delle abitazioni. Difficilmente però lo stesso principio è utilizzato nelle aree verdi pubbliche per l’impossibilità di posizionare queste grandi strutture di raccolta nelle loro vicinanze. Tra i vantaggi del progetto, che si propone di ridurre sensibilmente l’utilizzo di acqua potabile impiegata ad uso irriguo, il mantenimento inalterato dell’aspetto dei contenitori e la riduzione dello spazio inutilizzato.

Il concorso First® Lego® League nasce dalla collaborazione tra First® Lego® (acronimo dell'Associazione americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology, ovvero 'Per l'ispirazione e la valorizzazione di Scienza e Tecnologia'). Operational Partner per l’Italia è la Fondazione Museo Civico di Rovereto.



Per partecipare alle finali mondiali del concorso, la squadra dell’Istituto Salesiano Don Bosco ha superato sia le selezioni nazionali di Reggio Emilia a Gennaio sia la finale nazionale di Rovereto lo scorso Marzo.