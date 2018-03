Veneto, robotica. Assessore Donazzan: "Complimenti ai ragazzi dell'Istituto Don Bosco di Verona

"Sono gli Archimede del nostro futuro".

“Complimenti ai ragazzi e alle ragazze della squadra dell’istituto salesiano Don Bosco di Verona, laureatisi campioni d’Italia nella robotica”. Così l’assessore all’istruzione e alla formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan, si associa all’entusiasmo della scuola veronese per la nuova conferma ottenuta dai ragazzi della Idb Tech-No-Logic di Verona, una delle due squadre costituite dall’Istituto salesiano Don Bosco di Verona, che si è aggiudicata la finale nazionale della First© Lego© League Italia 2018, superando altre 31 squadre nei campionati di progettazione e realizzazione tecnologica con i mattoncini Lego disputati a Rovereto.



Ora la squadra veronese, composta da 10 studenti delle classi terze del liceo delle scienze applicate e ‘allenata’ dal professor Luca Zanetti, parteciperà al First Championship, finale mondiale di scienza e robotica a squadre in programma a Detroit il 25-28 Aprile, insieme alle prime classificate negli altri paesi del mondo.



“Il successo dei questi giovani ‘Archimede’ di Verona, peraltro già abituati a brillanti risultati in queste competizioni – plaude l’assessore – conferma l’alta qualità delle scuole paritarie in Veneto, e l’appassionata dedizione dei loro docenti. La loro vittoria a Rovereto testimonia che le cosiddette ‘Stem’ (cioè le materie scientifiche, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) non sono affatto le ‘cenerentole’ tra le materie scolastiche in Italia e che possono essere coniugate con intelligenza e fantasia alle abilità di gioco”.



“Un caloroso ‘in bocca la lupo’ per la prossima sfida a Detroit – conclude l’assessore – a questo gruppo di ingegnosi e giovanissimi ‘artigiani del futuro’”